Ilves rassis suvel suusakiiruse nimel

Viimaste kuude töö iseloomu arvestades pidas Ilves seega igati loogiliseks, et avaetapil Oberwiesenthalis tuli tal hüppemäel leppida alles 25. kohaga, kust 12. sõiduajaga tõusis lõpuks 17ndaks. «Rullisõit on rullisõit. Kuid andis vähemalt positiivse emotsiooni ja näitas, et me ei ole koormustega üle pingutanud. Hüpe on praegu ebakindel, aga sellepärast ma liigselt ei muretse – usun, et tunnetus õnnestub suhteliselt kiiresti taastada. Aega on, sügisel veedamegi taas rohkem aega mäel.»