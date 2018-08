Eesti võimas rünnak või Iisraeli tugev vastuvõtt?

Eesti vollekoondise kapten Kert Toobal rääkis, et analüüs pühapäevasest võidumängust Lätiga on tehtud ja järgmiseks kohtumiseks ollakse valmis. «Ma ei tea, kas meie mängus on märgatavalt parandamisruumi, aga kindlasti on mingeid detaile, mida saaksime paremini teha. Oleme need asjad üle vaadanud ja teame, et Iisrael on samasugune meeskond nagu Läti,» sõnas Toobal.