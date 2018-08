Kriis Man Unitedis ehk mõttemeistri Mourinho raskeim proovikivi

Ons Unitedi seis tõepoolest sedavõrd kehv, et Mourinho asemele on vaja kohe hakata uut peatreenerit otsima? Nii ja naa. Kas klubi vallanud pööristes on süüdi Mourinho, mängijad või hoopis juhtkond? Jällegi küsimus, millele ühest vastust pole.