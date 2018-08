Veideman: mida rohkem treenereid ja meeskondi, seda enam kogemusi saad

«Minu jaoks ei olnud see ootamatu käik,» kommenteeris Veideman liitumist Rapla klubi Facebooki konto vahendusel. «Tegemist oli täiesti normaalse otsusega.»

Kas Veideman jääb hooaja lõpuni Raplasse, seda on praegu tal raske öelda. «Lepingus on punktid olemas ka edasiliikumise puhuks, kuid jätan selle info enda ja klubi teada,» lisas Veideman.

Samuti usub Veideman, kes Rapla peatreenerilt Aivar Kuusmaalt vaid ühel suvel noortekoondises näpunäited saanud, et õpib midagi uut ka algaval hooajal. «Mida rohkem treenerid ja meeskondi sul on, selle võrra enam kogemusi saad,» lausus Veideman. «Olen kindel, et ka Aivar annab mulle midagi juurde.»