Jaapani ralli liitub neljaks hooajaks autoralli MM-sarjaga

Kogu aasta vältel on olnud erinevaid kuulujutte seoses Jaapani ralli naasmisega MM-sarja, kuid viimasel ajal välja tulnud faktid kinnitasid ralli liitumist üha enam. Kindel on see, et Jaapani ralli saab toimuma sügisel ning teekatteks on sealsetel teedel asfalt.