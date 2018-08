Martin Järveoja: MM-tiitel on ikka kuskil tagatubades mõttes

«Saksamaal kaks korda järjest võita, ei saa kurta! Ideaalsest jäi 0,1 sekundit puudu, aga sellegi poolest väga suurepärane tulemus. Tegelikult enne katset ei oodanud, et punktikatsel teise koha peale sõita annab, see oli pigem ikkagi hea boonus,» rääkis Järveoja.

Punktikatsel juhtus ka väike intsident Thierry Neuville'iga, kes ühe kurvi laiaks lasi ja tagurdama pidi. «Kusjuures stardis anti ajakaart kätte ja siis kümne sekundi pärast kohtunik näitas, et ei saa startida. Küsisin tiimilt, et miks ei saa, aga uuel minutil lasti meid ikkagi peale. Võib-olla selle momendi pärast see katse korra seisma pandi, aga me ei teadnud, et nemad eksimuse tegid,» rääkis Järveoja.

«Reedel oli iseenesest kohe Ogier' poolt tugev avaldus esimesel katsel, aga järgmisel katsel suutsime meie soliidselt võita ja sellest hetkest oli mees-mehe võitlus. Laupäevase pärastlõunani oli see vahe ikkagi imeväike. Pärast Ogier' rehvi purunemist saime tempot juba ise valida. Ott mainis ise ka, et enne seda oli igas kurvis viimane pingutus, ega kuskil järgi ei antud,» rääkis Järveoja sellest, kui keeruline see ralli tegelikult oli.

MM-sarja üldseisu vaadates Järveoja veel ülimalt optimistlik pole, kuid teab, et võimalus maailmameistriks tulla on olemas: «Vahe on piisavalt suur, et veel taktikaliselt sõitma hakata. Meil tuleb sõita nii, kuidas sõita suudame. Tuleb võtta üks ralli korraga. Eks see MM-tiitel kuskil tagatubades mõttes on, aga vahe on siiski päris suur,» lausus Järveoja.