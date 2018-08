Postimehe video: mis teeb Toyota uhiuue Tallinna tehase mugavaks ja efektiivseks?

Tegu on esimese korraga, kui autod toodi Tallinnasse, kus neid asutakse nüüd ette valmistama oktoobri lõpus toimuvaks Hispaania ralliks (vahepealsete Türgi ja Walesi rallide võistlusautod on kas juba ette valmistatud või ette valmistamisel).

«Võtame lahti, teeme puhtaks, vaatame üle, et mis on vaja ära vahetada või külge panna. Siis ehitame auto uuesti üles, mille järel läheb ta teele Hispaania suunas,» sõnas Sepp. «Iga ralli jaoks on oma spetsifikatsioon, millisena me auto ette valmistame.»