Citroen ihkab Tänaku tiimikaaslase enda juurde meelitada

Soome väljaanne Ilta-Sanomat väidab, et Citroen on tegemas omapoolseid pingutusi, et Lappi oma võistkonda uueks hooajaks sõitma saada. Lappi agent Erik T. Veiby on kinnitanud, et Citroen tunneb noore soomlase vastu huvi.

«Citroeni meeskond on Lappiga rääkinud ja nad on mõista andnud, et just tema on üks sõitjatest, keda uuel hooajal Citroeni ridades sõitmas soovitakse näha. Samas peame väitma, et oleme väga õnnelikud ka olukorraga, mis meil hetkel Toyotas valitseb,» rääkis Veiby.

«Me oleme samal ajal pidamas läbirääkimisi ka Toyota meeskonnaga seoses Lappi uue lepinguga. Tema vastu tuntakse ka mujal huvi, aga meil ei ole hetkel vaja selle asjaga kiirustada,» rääkis Veiby. Ilta-Sanomati väitel üritab Lappi saada Toyotast kahe hooaja pikkust lepingut.