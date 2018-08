Kas Ronaldo pojast saab samuti jalgpallur? «Pean talle nii mõndagi õpetama!»

«Olen väga õnnelik. Meeskond on tugev ja Juventus, nagu kõik teavad, on üks maailma parimaid klubisid. Olen positiivselt üllatunud, meil on kaks korda päevas rasked treeningud. Mulle meeldib, kuidas trenni tehakse, see mentaliteet. Siin on kindlad meetodid, mis on väga professionaalsed ning seetõttu tunnen end väga hästi. Elus on asju, mis on saatusest ette määratud ning arvan, et see minuga juhtuski,» rääkis Ronaldo ja selgitas lähemalt.