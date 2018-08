ROKi president paljastas šokeeriva tõe: olümpiamänge ähvardas ärajäämine

Eriti ärevaks muutusid ROKi liikmed, kui Põhja-Korea viis sügisel läbi võimsaid tuumakatsetusi. Kuigi Bach kinnitas toona, et olümpia toimumine pole kahtluse all – «Olles riigijuhtidega pidevalt vestelnud, näeme, et olümpia pärast ei ole põhjust muretseda» – avaldas ta nüüd intervjuus CNNile, et Põhja-Korea raketikatsetused muutsid tedagi ärevaks ning mängude pidamine rippus juuksekarva otsas.