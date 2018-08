Teppan: alahindasime vastast, aga ei muretsenud, et asi jamaks läheb

Iisrael ehmatas Eestit avageimis mängu juhtima minnes ning Teppani sõnul oli selleks oma põhjus. «Eelmisest mängust võttis Iisrael enesekindluse kaasa ja jäime mängu alguses kaotusseisu. Võib-olla alahindasime peas vastast, aga samas ma ei muretsenud kordagi, et asi jamaks läheb. Oli selge, et klassi on meil rohkem. Lisaks oli meil publik. Mäng ise oli rahulikum kui Lätis ning kontrollisime olukorda. Usun, et tänane skoor on õiglane,» ütles diagonaalründaja.