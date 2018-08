Sildaru on tagasi ning jahib kolme MM-tiitlit

Cardronat võib nimetada Sildarude teiseks koduks, sest juba viiendat aastat valmistuvad nad hooajaks just selles 345 hektaril asuvas suusakuurordis. «Kodust lahkuda oli päris raske, sest Eestis on olnud suurepärane suvi. Aga Uus-Meremaa on meie jaoks nagu teine kodu ja sinna on alati tore minna,» kinnitas Sildaru.

Mäletatavasti vigastas eestlanna samas paigas aasta eest põlve ning pidi olümpiahooajale kriipsu peale tõmbama. Nüüd on ta vigastusest taastunud ning valmis võitlema kolme juunioride maailmameistritiitli (Big Air, pargisõit ja rennisõit) ning Big Airi MK-etapi võidu eest.

Seda eeldusel, et kõik läheb plaanikohaselt. Kahe nädala jooksul tähendaks see õnnestumise korral koguni kaheksat võistlusstarti, sest läbida tuleb ka kvalifikatsioonid. Koormus on suur ning seetõttu tuleb Sildarul mõni treeningsõit tõenäoliselt vahele jätta.

Esimest korda pani Sildaru pärast vigastust mäesuusad alla vabariigi sünnipäeval, ent hüppeid on ta treeninud kõigest mõne kuu ja sedagi mitte täiskoormusel. Teisisõnu tähendab see, et varasema tasemeni pole Eesti parim talisportlane veel jõudnud.