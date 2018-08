Tanel Kangert vahetab meeskonda

«Ma tunnen ennast Astanas fantastiliselt, kuid pärast kaheksat veedetud aastat ühes tiimis on aeg edasi liikumiseks,» sõnas 31-aastane eestlane. «Ma otsisin täiesti teistsugust keskkonda, uusi treeningvõimalusi, meetodeid ja programme.»

Meeskonna asutaja Jonathan Vaughters hindab Kangertit, kui meeskonnasõitjat. «Ta on hinnatud töömees,» lausus Vaughters. «Loodetavasti suudame teha kõik selleks, et ta avaks siin oma potentsiaali ja oleks õnnelik.»

Kangert lisas, et töömehe roll talle sobib. «Kui mu võistkonnakaaslasel on suuremad võiduvõimalused kui mul, siis aitan teda alati,» ütles Kangert. "Ma naudin oma abimehe rolli, kuid mõnikord tahan ka ise edu saavutada.»