Kontaveit sai US Openiks soodsa loosi, Kanepil ei vedanud

Kontaveit on Siniakovaga varem mänginud korra, kui 2016. aastal jäi Guangzhous 6:1, 6:1 peale eestlanna.

Paari võitja läheb teises ringis vastamisi ühe austraallanna, Lizette Carbera (WTA 160.) või Ajla Tomljanoviciga (WTA 57.). Edu korral võib Kontaveiti kolmandas ringis ees oodata Taani esindaja Caroline Wozniacki (WTA 2.).

Kaia Kanepi (WTA 44.) esimeseks vastaseks on loosi tahtel esimese asetusega rumeenlanna Simona Halep (WTA 1.). Kanepi ja Halep on kohtunud korra. Juhtus see 2014. aastal Dohas, kus rumeenlanna võitis 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).