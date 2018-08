Raha ilmselt leiaks, aga Serviti pani superprojekti ikkagi ootele

Nüüd, kui uus hooaeg ukse ees, on selge, et 2018–2019 hooajal ambitsioonikas idee töösse ei lähe. Kui sageli on Eesti spordis suurte plaanide takistuseks raha, õigemini selle puudumine, siis Serviti puhul tingimata mitte. Raha vast leiaks, aga Mustingu sõnul pole aeg Euroopasse murdmiseks sobiv, sest meeskonna tugevdamine leegionäridega võtaks paratamatult mänguaja enda kasvandikelt.

«Laual oli variant, et kutsume oma toetajad kokku ja vestleme eelarve suurendamisest mahus, et saaksime senise kahe võõrleegionäri asemel palgata neli või viis, kusjuures pigem viis,» räägib Musting. «Aga võtsin ise selle variandi laualt ära ja ütlesin, et töötame ühe aasta edasi, sest meil on palju huvitavaid noori.»