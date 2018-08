Tenniseekspert: Kontaveidil on viimane aeg korrata 2015. aasta edu

Aastatagune turniir pani tenniseeksperdid Kanepile kiidulaulu laulma. Oli ka põhjust. Enne US Openit oli ta 2017. aastal osalenud vaid neljal turniiril, ent ometi suutis karjääris kuuendat korda suure slämmi turniiri veerandfinaali murda. Üks tema edu põhjuseid oli võimalus mängida pingevabalt. Tänavu on aga olukord teine, sest tal on vaja kaitsta mulluseid edetabelipunkte. Vastaseks maailma esireket, rumeenlanna Simona Halep.