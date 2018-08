Video: Ibrahimovic jõudis Ronaldo ja Messi klubisse pääsemisest kukesammu kaugusele

Ibrahimovicile oli tegu karjääri 499. väravaga, MLSis on ta senise hooaja jooksul 20 mängus võrku sahistanud 16 korda. Järgmine värav tõstab ründetähe eksklusiivsesse klubisse, kuhu praegu kuuluvad vaid Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi – vaid need kaks meest on suutnud tegevmängijatest samuti 500 värava piiri ületada. Ronaldol on enne Juventuse tänast kohtumist Lazioga kirjas 658 ja Messil enne Barcelona õhtust mängu Valladolidiga 619 väravat. Ibrahimovici 499 tabamusest on 437 sündinud klubisärgis ja 62 Rootsi koondises.