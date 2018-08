President Kaljulaid: mulle on väikesest peale alati meeldinud sporti teha, aga mulle ei meeldi võistlemine

President avaldas enda kohta ka põneva fakti - kuigi ta on tubli rahvasportlane, ei meeldi talle väga võistelda.

«Ma rääkisin sellest, kuidas mulle on väikesest peale alati meeldinud sporti teha, aga mulle ei meeldi võistlemine. Mulle ei meeldi võistluspinge ja ma rääkisin, kuidas mul on paar korda elus olnud hädavajadus pääseda pjedestaalile.

Need juhtumid jäävad minimaalselt 40 aasta taha, aga ma võtsin kaks korda elus asja tõsiselt ja jõudsin mõlemal korral pjedestaalile. Nii et korraliku stiimuli korral oli see siiski võimalik,» selgitas ta ERRile.