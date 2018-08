Kanepi alustab USA lahtised 14 000 pealtvaatajat mahutaval väljakul

Eesti tenniseekspert Margus Uba ütles Kanepi ja Halepi vastasseisu eel, et midagi lihtsat maailma esireketit ees ei oota. «Igal mündil on kaks külge. Kaia ei saanud maailma parimat loosi, aga ajalugu on näidanud, et kõrgelt asetatud mängijaid on lihtsam üllatada esimeses ringis. Kaia on mängija, kellega peab iga mängija arvestama. Halep sai endale intrigeeriva vastase,» ütles Uba.