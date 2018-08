Vollenaiskonna peatreener võimalikust finaalturniirist: me ei ole kuhugi veel pääsenud

«Nette Peit ja Kertu Laak ja ka Liis Kullerkann, kellel ei olnud Tšehhis kõige parem mäng, suutsid end koguda. Nette eriti, ta alustas kehvalt, aga otsustavatel momentidel ta näitas, et ta on mängija. Samuti on mul hea meel kahe noore mängija Ingrid Kiiski ja Hanna Pajula üle, kes jäävad veel paljudes asjades kõvasti alla, aga nad julgevad ja teevad, mida neilt nõutakse. Kristiine Miilen muidugi, kes kevadel oli selline kõhklev, on mõningastest asjadest üle saanud ja see, kuidas ta mängis seda valikturniiri! Annaks jumal, et see niimoodi tõusvas joones läheks. Võistkond vajab liidrit,» ütles koondise peatreener Andrei Ojamets.