Kelly Sildaru: trikid pole mul meelest läinud, aga praegu pole nad nii puhtad

Sildaru parimat hüpet hinnati 84,40 punkti vääriliseks ning ta tegi selle avakatsel. Eestlanna tehtud triki nimi oli switch 900 mute grab. Päris ideaalne see hüpe aga polnud, sest Sildarul läks spin veidi kiireks ning ta pidi hakkama hüpet pidurdama. See aga tähendas, et tal tuli end avada ning käed jäid hüppel veidi lahti. Sealt läks kaduma nii mõnigi punkt.

Teisel katsel proovis Sildaru sama trikki, mis esimesel, kuid avas käed veelgi varem. Hüpe ebaõnnestus ning ta teenis 26,60 punkti.

Viimasel katsel üritas Sildaru ühe pöörde trikile juurde panna, kuid hüpe läks pikaks ning spin polnud piisavalt kiire. Oma viimase triki eest teenis ta 42,40 punkti.

«Mul on hea meel poodiumil olla, sest ma pole ammu võistelnud. Head meelt teeb ka see, et mul on põlv korras ja ma saan suusatada, kuid oleksin soovinud, et hüpped oleksid paremini välja tulnud,» ütles Sildaru.

Oma hüpete kohta ütles Sildaru järgmist: «Grabid oleksid võinud paremad olla ja stiil puhtam. Trikid pole mul meelest läinud, kuid praegu ei tule need lihtsalt nii puhtalt välja.»

Küsimusele, kas võistluste eel tundis ta võrreldes varasemaga ka suuremat ärevust, sest pole aasta aega võistlushüppeid sooritanud, vastas eestlanna eitavalt.

«Mul on iga võistluse eel kerge ärevus, täpselt nii ka täna. Aga ei midagi muud,» ütles Sildaru, kelle sõnul vääris tema venelannast konkurent Anastassia Tatalina täna võitu.

Võistluste pressiteates nimetati 17-aastase Tatalina trikki switch bio 900 front corking rotation naiste konkurentsis haruldaseks. Ta teenis selle triki eest 90,40 punkti. Pronksmedal kuulus teisele venelannale Lana Prusakovale, kes sooritas triki left cork nine tail grab ning teenis 80,20.

Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru hinnangul ei tasu tema tütre ja venelannade trikke üks-ühele võrrelda. «Pole oluline, kas Kelly on konkreetset trikki teinud või mitte. Igal võistlejal on omad trikid, millega on võimalik punkte noppida,» ütles ta.

Ka tema hinnangul on poodiumiga tagasitulekut hea alustada. Küll aga oli näha, et Sildaru ei tunne end lumel veel nii mugavalt kui aasta eest. «Iga päevaga läheb asi natukene paremaks. Kuid sinna, kust asi pooleli jäi, on veel pikk tee minna. Tegemist on juunioride võistlusega ja tipud on ikkagi märksa tugevamad. Vara veel öelda, et ta päris tagasi oleks. Iga asi vajab aega ning hea töö ja õnne korral on võimalik, et varsti ta ongi tagasi,» ütles Tõnis Sildaru.