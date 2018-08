Otsepilt: neljandat kohta jahtiv Tammeka võõrustab võidunäljas Tallinna Kalevit

Enne mängu:

Liigatabelis on Tammeka enne vooru algust viiendal kohal, olles kogunud 35 punkti. Narva Transist, kes alistas eelmises ringis just Kalevi, jäädakse maha kuue punktiga. Tammeka pidi viimati tunnistama Flora suurt 5:0 paremust. Kalev on suveräänselt seitsmendal tabelireal, sest Paidest jäädakse maha kaheksa punktiga, aga ise edestatakse samuti kaheksa punktiga Kuressaaret ja Viljandi Tulevikku.