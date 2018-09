Otsepilt: liidrid Kalju ja Flora löövad meistriliiga suurmängus lahingut miljoni euro peale

Enne mängu:

Kolmanda esikohapretendendi Levadia leer tunnistas ka ise, et kolmapäeval langeti Floralt saadud 0:3 kaotusega esikohavõitlusest peaaegu lootusetult välja. Enne vooru algust liidrist Kaljust juba kümne punkti kaugusele langenud Levadiat võib päästa vaid nii Kalju kui ka Flora täielik kokkuvarisemine, mida on senise hooaja põhjal üliraske uskuda.

Laupäeval alistati siiski raskes mängus 3:2 Tallinna Kalev ja nii näeb tabelitipp enne Kalju-Flora mängu välja selline: Kaljul 63 punkti 25 mängust, Floral 58 punkti 24 mängust ja Levadial 56 punkti 26 mängust. Arvestades, et florakatel on varuks kohtumine tabeli viimase Pärnu Vaprusega, aitaks võit neil jõuda Kaljuga sisuliselt ühele pulgale. Kalju võit tähendaks samas, et isegi vähempeetud mängu arvestades jääks Flora neist maha minimaalselt juba viie ja Levadia kümne punktiga.