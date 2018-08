Edasipääsu kindlustanud võrkpallimeeskond sai peatreenerilt nahutada

Siiski ta lisas: «Aga olen uhke oma meeskonna üle. Kuidas me mängisime enamuse rasketest punktidest ka geimide keskel näitab, et me siiski suudame oma paremuse vajalikul hetkel maksma panna.»

Koondise kapten Kert Toobal lisas, et koondis tegi EM-valikmängudega oma töö korrektselt ära. «Midagi ülemäära head me ei teinud, aga tegime oma normaalse asja ära,» ütles ta.

«Täna kiidan kindlasti Andrit (Aganitsa - toim.). Sellise toetava mänguga aitas ta meeskonda hästi palju. Kokkuvõttes mind individuaalsed asjad väga ei huvitagi. Tähtis on see, et mängime meeskondlikult. Vahepeal võiksime veel rohkem usaldada üksteist ja teha asju, mis on kokku lepitud. Aga kindlasti läksid mehed, kes siin kaasa tegid, sammukese edasi.»