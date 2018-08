Martin Müürsepp avalikustas, millised staarid tulevad tema lahkumismängule

Teatavasti on Eestis üks populaarsemaid reisisaateid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda seiklused erinevates maailma otstes. Müürsepa reisisaate autoriks on Marko Kaljuveer. Kes on selles duos Jõekalda, kes Margna?

«Kes tahab, see nimetab seda reisisaateks. Eelkõige on see sõpradega kohtumine ning kõige tähtsam on saada nõusse inimesi, et tulla mängule. «Ei» pole öelnud keegi, kuigi siin on natuke probleeme näiteks Saulius Štombergasega. Tema on tagasihoidlik. Alguses ta ütles mulle «Jah», kuid nüüd on meil probleeme tema kättesaamisega.»