Kristjan Ilves üllatas ennastki positiivselt

Ilves võistles eelmisel nädalal suvise GP-sarja neljal etapil ning hoiab üldarvestuses 64 punktiga 17. kohta. Liidril Mario Seidlil on 256 punkti.

«Hüppemäel olin tagasihoidlik, mis teeb meele veidi mõruks, aga murdmaarajal oli positiivne üllatus endalegi. Suutsin sõita isegi TOP3 aegu. Loodan, et see näitab, et oleme suvel tööd teinud.»