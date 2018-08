Täna: Man United vs Tottenham – kas tõesti Jose Mourinho karjääri tähtsaim kohtumine?

Miks? Üha enam võtab võimust usk, et Mourinho aeg on ümber. Eelkõige kõvale kaitsele baseeruvate mänguplaanidega edu saavutanud portugallase meeskond paistab näiteks tema suure rivaali Pep Guardiola juhendatava Manchester City’ga justkui teisest ajastust pärit olevat. Lisaks kiirgab Man Unitedist üha enam signaale, et mitmed juhtmängijad pole Mourinho liidrioskustes veendunud. Ning see, et lihtsam on välja vahetada treener kui meeskond, on tippjalgpallis vana tõde. Eriti, kui kolm hooaega järjest Madridi Realiga Meistrite liiga võitnud Zinedine Zidane hetkel turul saadaval…