Aganits pärast võitu Iisraeli üle: nende ainuke võimalus oli meid vaidlemisega rööpast välja ajada

Iisraeli vastu 16 punkti toonud Andri Aganits oli eestlaste poolelt statistiliselt paremuselt teine mängija, kuid tema esituses oli see üks parimaid kohtumisi koondise särgis. Aganits ise jäi samuti mänguga rahule: «Saime oma eesmärgi täidetud, kõige tähtsam on see 3:1 võit ja pääs EM-finaalturniirile.»