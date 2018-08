Puhkusel olnud Tottenhami jalgpallimeeskonna legendi jalg söödi roti poolt auklikuks

Kuna Mabbuttil on küllaltki raskeloomuline diabeet, ei tunne ta oma jalgu eriti hästi, ning nii ei tundnud ta ka korralikult seda, et tema jalg on langenud roti söögiks. «Läksin õhtul magama, aga kuskilt oli tuppa pääsenud rott, kes otsustas minu jala endale söögiks võtta. Ta sõi minu varbasse suure augu, nii et luu oli näha ja lisaks langes saagiks ka suur osa minu jalatallast,» rääksi Mabbutt BBC-le.

«Alguses ütles tütar, et keegi hammustas teda. Tund aega hiljem ärkasin mina selle tundega, et miski hammustas mind käest. Kui ma ärkasin, nägin, et kogu mu jalg on verega kaetud. Kahjuks oli rott nautinud korralikku õhtusööki ilma, et ma seda tundnud oleksin,» rääkis Mabbutt.