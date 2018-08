Kaks Eesti kergejõustiklast võistlevad 50 000 dollari nimel

Finaalvõistlusele pääsesid veel Jakub Vadljech (15 punkti), Johannes Vetter (14 punkti), Neeraj Chopra (12 punkti), Julian Weber (7 punkti) ja Ahmed Bader Magour (7 punkti). Et maailmameister Vetter ning Magour on hooaja lõpetanud, said Zürichi võistlusele kutse ka pingereas järgmisena olnud mehed Marcin Krukowski (4 punkti) ja lätlane Gatis Čakšs (3 punkti).