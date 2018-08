Eestlased korraldasid mõttemängude MMil medalisaju

«Eriti hea meel on noorte, juuniorite klassis võistlevate mängijate Georg-Romet Topkini ja Markus Ikla senise väga eduka võistluse üle – nad on olnud tublid ning teevad väga tugeva tulemuse. Koondise noorimad liikmed on võistluste esimesel kolmel päeval andnud endast rohkem kui keegi oodata oskas,» rääkis Eesti koondise liige Andres Kuusk.