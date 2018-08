Kaia Kanepi kohtub US Openil šveitslannaga pärast paarismängude kaskaadi

Kanepi kohtub teises ringis šveitslanna Jil Teichmanniga, kes on maailma edetabelis 168. kohal. Mäng on kavas 7. väljaku neljanda kohtumisena, enne seda peetakse samal platsil kolm paarismängu. Nii võib eeldada, et Kanepi kohtumine algab südaöö paiku või veidi enne seda.