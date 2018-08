Neuville'i tulevik hakkab lõplikult selgeks saama

Väljaanne Motorsport Monday kirjutab, et Neuville on lähedal oma praeguse tööandja Hyundaiga uue lepingu sõlmimisele. 23 punktiga Sebastien Ogier'd edestava belglase selge soov on praeguses tiimis jätkata ning sama soovib ka Hyundai. Neuville'i tiimikaaslaste osas on selge vaid see, et üks neist on norralane Andreas Mikkelsen. Küll aga pole veel teada, kas Mikkelsen saab kaasa teha kõikidel etappidel.