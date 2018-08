Reim teatas valiku: Vassiljev olemas, Hollandis väravasoone leidnud Sappinen väljas

Pikalt vigastusega kimpus olnud Enar Jääger on taas tagasi koondise nimekirjas ning 126 kohtumisega on tema meeskonna kogenuim mängija. Jäägerist kõigest kahe mängu kaugusel on hiljuti klubi vahetanud Ragnar Klavan, kes kannab nüüd Itaalia Serie A-s Cagliari Calcio värve. Enam kui sada kohtumist on pidanud ka Gliwice Piasti (Poola) hingekirja kuuluv Kosntantin Vassiljev, kellel on tegevmängijatest kirjas ka enim koondiseväravaid (23). Oma 50. koondisemängu võib kirja saada tänavu oma esimese Hollandi kõrgliiga tabamuse kirja saanud NAC Breda 25-aastane mängija Karol Mets.