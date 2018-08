Räim sihib tipptiimis liidrikohta

Räim nimetas Belgia võitu oma karjääri tipphetkeks. Siinkohal tasub meenutada, et tänavune hooaeg algas Saaremaa mehele raskelt. Nimelt vigastas ta hooaja algul kukkudes rannet ja pidi tegema üheksanädalase võistluspausi.

See sunnitud võistluspaus kajastub paljuski ka Räime tulemustes. Kuigi tal on käsil profikarjääri edukaim hooaeg, pole tulemused olnud stabiilsed. Ette on näidata küll viis võitu ja kolm poodiumikohta, ent ka kohti, mis CVd kaunimaks ei tee.