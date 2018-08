Ohtlik leitsak vallandas loobumiste ja kriitika laine

Aga US Openi korraldajad on otsustanud just säärase käigu kasuks. Kui kasvõi üks tennisist soovib, tõmmatakse meeste mängudes kolmanda ja neljanda seti ning naiste kohtumistes teise ja kolmanda seti vahel kümme minutit hinge. Kuna kaks viimast päeva on New Yorgis olnud ülipalavad (kuni 38 kraadi) ja -niisked (üle 50 protsendi), on seda võimalust ka ohtralt kasutatud.