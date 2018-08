Kanterit tuleb Tallinna austama maailma kettaheiteparemik

Gerd on Tallinnasse kutsunud igipõlised rivaalid olümpiavõitja ja kolmekordse maailmameistri samuti oma karjääri lõpetava sakslase Robert Hartingu, maailma- ja Euroopa meistri Piotr Malachowski, kohal on ka Gerdi pikaaegne treener islandlane Vesteinn Hafsteinsson ja paljud teised tema spordimeheteekonda mõjutanud tegelased.

Eesti võistkonnas on Kanteri paariliseks Martin Kupper, Malachowski paariliseks Poola meeskonnas on 2015 aasta MM-pronks Robert Urbanek. Lisaks neile on stardis selle aasta EM-il hõbeda võitnud rootlsane Daniel Stahl ja Euroopa meistriks tulnud leedulane Andrius Gudzius.