Ferrari meeskonna pealik: Mercedese meeskond ei tule pinge all toime

Sebastian Vetteli võit Belgia GP-l vähendas Lewis Hamiltoniga vahe 17 punkti peale. Milanis toimunud vormel 1 sarja Monza GP eelne demoüritusel rääkis Arrivabene, et Ferrari peab kasutusel võtma kõik meetmed, kuna nii võrdset seisu pole olnud alates 2014. aastast.

«Nad pole sellega harjunud. Viimastel aastatel olime meie neist pidevalt kehvemad ja nemad meist üle. Nad tegin meie meeskonna kota igasuguseid kommentaare, aga meie elasime need üle ja tõusime uuesti jalgadele. Meie oleme sellega harjunud, nemad ei ole. Peame seda ära kasutama,» rääkis Arrivabene.

«Varem või hiljem jõuame Mercedesele järgi. Meie oleme agressiivsed, sest oleme nende laimu pidanud pikalt kuulama ja teame, kui halb see on. Nüüd on meie kord neile seda kõike tagasi teha,» lausus Arrivabene.