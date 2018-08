Kuldne Sildaru: hoidsin viimases voorus hinge kinni

Küsimusele, mis on Sildaru saladus, et ta just pargisõidus viimastel aastatel alistamatu on, ei soostunud Tõnis Sildaru vastama. Õigupoolest ei nõustnunud ta väitega, et Sildaru on pargisõidus alistamatu. «Ei saa öelda, et ta on alistamatu,» ütles Tõnis Sildaru, kes möönis, et viimati ei võitnud tema tütar pargisõidus esikohta kolm-neli aastat tagasi. «Teised on tugevamaks saanud ning meil on õnne olnud. Täna oli lihtsalt Kelly päev ja Kelly oli väga heas hoos.»