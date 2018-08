Ronaldo ootamatu käitumise taga on ilmselt solvumine

Ürituse korraldajatel polnud õrna aimugi, et Ronaldo sinna kohale ei ilmu. Portugallase jaoks oli eraldatud istekoht ning kohal oli isegi tema isiklik fotograaf. Ent kui saalis tuled põlema pandi, oli jalgpallitähe istekoht tühi. See oli üllatuseks ka tema Madridi Reali endistele meeskonnakaaslastele.

Ronaldo löödud värav Juventuse vastu valiti Meistrite liiga hooaja parimaks, samuti teenis Ronaldo parima ründemängija tiitli. Ent hooaja parimaks mängijaks valiti hoopis Madridi Reali poolkaitsja Luca Modric. Just see on väidetavalt põhjus, miks Ronaldo üritusele kohale ei tulnud.

Sellel teemal on sõna võtnud juba ka Ronaldo agent Jorge Mendes. «Ta lõi 15 väravat, kandis Madridi Reali enda seljas ning vallutas taaskord Meistirte liiga. On naeruväärne, et teda parimaks ei valitud,» ütles Mendes.

Ka Juventuse direktor Beppe Marotta on kiirelt ära õppinud, et Ronaldot puudutavates küsimustes tuleb probleemide vältimiseks alati portugallase poolt olla. «Oleme pettunud, et tema auhinda ei võitnud. See auhind tuleks välja anda Meistrite liiga, mitte maailmameistrivõistluste põhjal. Ma ei taha kohtunike otsust alavääristada, aga mina oleksin hääletanud Ronaldo poolt. Ütlen seda kui jalgpalli armastaja, mitte Juventuse töötaja.»