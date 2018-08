Postimehe video: kas pukikohtunik rikkus enesevalitsuse kaotanud tennisisti aidates reegleid?

Kyrgios oli teises setis jäänud loiult mängides 0:3 kaotusseisu ning tundus kohtunikule väga ebastabiilses seisundis olevat. Lahyani otsustas Kyrgiost kontrollima minna ning pidas talle ergutuskõne. Kõike, mida Lahyani austraallasele ütles, pole võimalik kuulda, ent selgelt on arusaadav järgmine tekst:

«Ma tahan sind aidata. Ma näen, et see pole sina. Sa oled väga hea tennisist. Ma tean seda!»

Nick Kyrgios FOTO: AL BELLO / AFP

Kas kohtuniku kihutuskõne aitas või leidis Kyrgios kuskilt mujalt jõudu, aga prantslane langeski ning Kyrgios võitis matši 5:6, 7:6, 6:3, 6:0. Lahyani sattus koheselt aga kriitika alla, kuigi Kyrgios kaitses teda.

«Ma pole kindel, et see oli mingi ergutamine. Ta ütles, et ma meeldin talle. Ta ütles lihtsalt, et ma ei näe hea välja. Vaadake, ma ei tundnud end hästi. Ja ma tean, et see, mida ma väljakul tegin, polnud hea. Tegelikult ma ei kuulanudki teda.»

Vastane Herbert oli aga teistsugusel arvamusel. «Nägin, et Mohamed ronis toolilt alla. Olin veidi üllatunud, aga ma ei kuulanud, mida nad rääkisid. Sain lihtsalt aru, et sellest hetkest hakkas Nick väga keskendunult mängima, sada protsenti. Ja siis nägin ma pärast kohtumist seda videot,» rääkis prantslane.

«Olen nördinud, sest ma oleksin teise seti võitnud. Me ei saa mitte kunagi teada, mis juhtunuks, kui Mohamed ei läinuks temaga rääkima. Ta oleks võinud neid sõnu ju ka toolilt öelda. Aga ta ei peaks neid sõnu üldse ütlema. See pole tema töö! Ta ei pea tegema treeneritööd. See on väga ebaprofessionaalne.»

Herbert soovis kohtunikule ka karistust trahvi näol, ent tõenäoliselt seda siiski ei tule. Korraldajate ametlikus avalduses kinnitati, et Lahyani läks Kyrgiose tervislikku seisundit kontrollima ning lahkus pukist just seetõttu, et müra oli liiga tugev.

«Tal oli vaja Nick Kyrgiosega efektiivselt suhelda. Lahyani muretses, et Kyrgios vajab meditsiinilist abi. Lahyani ütles Kyrgiosele, et kui ta tunneb ennast halvasti, saavad korraldajad pakkuda arstiabi. Ühtlasi informeeris ta Kyrgiost, et kui ta näitab jätkuvalt mängu jätkamise vastu üles huvipuudust, võtab ta midagi ette. Ta pakkus talle taas arstiabi võimalust. Järgmise pooltevahetuse ajal, kui Kyrgios oli 1:4 kaotusseisus, sai ta abi füsioterapeudilt.»

US Open Statement from US Open Tournament Referee on the Nick Kyrgios vs. Pierre-Hugues Herbert Match pic.twitter.com/UHKPhVeYIb — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2018