Unitediga raskustes vaevlev Mourinho: olen vaatamata kõigele üks maailma parimaid treenereid

Mourinho hooaja algus Unitediga on olnud kõike muud kui roosiline – kolmest peetud mängust on tulnud vastu võtta kaks kaotust ja kolme punktiga ollakse tabelis hoidmas alles kolmeteiskümnendat kohta. Nii halb hooaja algus oli Unitedil viimati hooajal 1992/1993.

55-aastane Mourinho ei ole aga kriitiga absoluutselt päri ning usub, et vaatamata halbadele tulemustele on ta siiani üks maailma parimaid treenereid, kuna portugallane on ainus treener, kes on suutnud võita tiitleid nii Itaalias, Hispaanias kui ka Inglismaal.

Kui Mourinho käest küsiti, kas ta on enda arust endiselt üks maailma parimaid treenereid, kui ta Unitediga Inglismaa kõrgliigat ei võida, vastas portugallane: «Muidugi! Kas te küsite sama küsimust ka nende treenerite käest, kes eelmistel hooaegadel lõpetasid kõrgliiga kolmanda või neljanda kohaga?»

Pärast 0:3 kaotust Tottenhamile uskusid toetajad, et Mourinho vallandatakse juba järgmisel päeval, kuid seda ei juhtunud. Pärast mängu vastas Mourinho ajakirjanike küsimustele vastusega, et tema kolm Inglismaa kõrgliiga tiitlit on rohkem, kui kõik teised 19 treenerit kokku võitnud on.

«Kaks hooaega tagasi oli meil suurepärane hooaeg ja me võitsime Euroopa liiga. Me võitsime, kuna olime piisavalt heal tasemel. Tuletaksin meelde, et me oleme viimane meeskond Inglismaalt, kes Euroopa turniiridelt midagi võitnud on,» lausus Mourinho BBC-le.

«Ma olen ainus treener, kes on Itaaliast Hispaaniast ja Inglismaalt kokku võitnud kaheksa tiitlit. Muide, need ei ole olnud mingid väiksed tiitlid. Lisaks oli eelmsel aastal Inglismaa kõrgliigas saavutatud teine koht minu üks karjääri parimaid saavutusi,» rääkis Mourinho.