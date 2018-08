Ott Tänak pole Toyotaga lõpuni rahul: meil on veel arenguruumi

Pärast Soome ja Saksamaa MM-rallide järjestikuseid võite hakkab Tänak pärast ebaõnnestunud hooaja keskpaika taas MM-tiitli heitlusesse sekkuma. Hetkel on saarlane veel 36 punkti sarja liidrist Neuville'ist maas, kuid teisel kohal oleva valitseva maailmameistri Sebastien Ogier'ga on vahe vaid 13 punkti.

Vaatamata sellele, ei ole Tänak Toyota võistlusmasinga lõpuni rahul: «Ma ei tunne, et Toyota oleks veel nagu minu auto. Ma saan aru, et siin masina juures on veel mitmeid komponente, mida saaks tunduvalt paremaks muuta,» rääkis Tänak Autosport.com-ile.

«Me teeme selle nimel kõvasti tööd, et Toyotat paremaks arendada, üritame töötada välja uusi komponente. Ma ei tea hetkel veel, millal me neid kasutada saame. Mõistan, et arenguruumi on meil veel piisavalt,» rääkis Tänak.

«Mootor on meil väga korralik, me nägime seda Saksamaa rallil paremini kui Soomes. Saksamaal loeb kiirendusvõime ja jõud rohkem. Kui me saame autole juurde need osad, mida arendame, suudame me olla veelgi kiiremad ja siis tunneksin ma ennast ka autos mugavamalt,» lausus Tänak.