Eesti meistriliiga 26. vooru keskses kohtumises lähevad pühapäeval kell 19.00 Hiiu staadionil vastamisi tabeliliider Nõmme Kalju ja tiitlikaitsja Tallinna Flora. Arvestades, et FCI Levadia langes kolmapäeval Floralt saadud 0:3 kaotusega esikohavõitlusest välja, võib matši nimetada kohtumiseks miljoni euro peale, sest just umbes nii palju on väärt Eesti meistritiitel.