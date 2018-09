Selgus Kaia Kanepi ja Serena Williamsi peaväljakul peetava kohtumise eeldatav algusaeg

Enne mängu:

Endine maailma esireket ja 23-kordne slämmiturniiri võitja Williams tunnustas pärast kolmanda ringi mängu pressikonverentsil Kanepi mänguoskusi. «Ilmselgelt teab ta, kuidas võita, kui ta alistas esimese asetusega mängija,» viitas Williams tänavuse turniiri avaringile. «Oleme omavahel palju kohtunud ja nii mõnigi mäng on olnud tasavägine. Aga iga kohtumine on uus. Ta oskab igatahes väga head tennist mängida,» sõnas Williams.

Kanepi ja Williams on varem kohtunud neljal korral ning alati on peale jäänud ameeriklanna, kuid kõik mängud on olnud tasavägised. 2008. aastal võitis Williams Miami Mastersil 6:3, 6:3 ning sama aasta Wimbledoni turniiril 7:5, 6:3. Aasta hiljem oli Williams Pekingis parem 7:5, 6:4 ning viimati oldi vastamisi päevapealt neli aastat tagasi just nimelt US Openi neljandas ringis nagu nüüdki. Siis olid Williamsi võidunumbrid jälle 6:3, 6:3.