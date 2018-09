Täna otseblogi: kas Hamilton suudab karukoopas Ferraride kaksikvõimu kiilu lüüa?

Vormel 1 karussell tiirleb sel nädalavahetusel Itaalias Monza ringrajal, kus peetakse hooaja 14. etapp. Kas ajasõidus kaksikvõidu saanud Ferrarid on ka võistlusel sama kiired ning kas Kimi Räikkönen suudab Sebastian Vettelist lõpuks eespool lõpetada ja soomlastele ammuoodatud etapivõidu tuua? Või kas tal üldse lubatakse seda teha, kui arvestada, et Vettelil on võitluses Lewis Hamiltoniga punkte hädasti juurde vaja? Kas Hamilton ja Mercedes suudavad midagi Ferraride kiirusele vastu panna või astub nende selja tagant lavale ootamatult hoopis mõni üllatusesineja? Vastused hakkavad selguma kell 16.10, kui Monzas kustuvad stardituled. Postimees hoiab lugejaid võistluse käiguga otseblogi vahendusel kursis.