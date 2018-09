Ametlik: Margus Hunt mahtus Coltsi koosseisu, palk 2,5 miljonit

Kas tegu oli tuttava skeemi, lisandunud kogemuste, paranenud mängu(lugemis)oskuste või kombinatsiooniga neist kõigist kolmest, ei saa kindlalt öelda. Aga Hunt tõusis treeningkohtumiste käigus Coltsi algkoosseisumeheks, mis on tema senise NFLi karjääriga võrreldes uus tase.

Bengalsis ei kuulunud Hunt algkoosseisu kunagi. Mullu Coltsis viies kohtumises, aga need toimusid hooaja lõpusirgel, kui meeskond oli minetanud lootuse jõuda play-off'i. Praeguse seisuga peaks Hunt aga kuuluma Coltsi algkoosseisu 9. septembril toimuvas hooaja avamängus, kus vastaseks Bengals.

Äärekaitsja positsioonil algkoosseisu kuulumine ei tähenda Hundi jaoks tohutu suurt mänguaja tõusu, sest füüsiliselt väga nõudlikul positsioonil vahetatakse mängijaid kohtumise jooksul sageli. Küll aga on Hundil põhjust eeldada, et viibib senisest rohkem platsil võtmeepisoodides.

Et teenida välja lepingusse kirjutatud maksimaalne selle hooaja palgasumma (2,5 miljonit dollarit), peab Hunt mahtuma kõigis 16-s põhihooaja kohtumises 46 rõivastuva mängija sekka. Tasub meeles pidada, et nagu NFLis tavaks, on klubil õigus igal hetkel mängijaga sõlmitud leping ühepoolselt katkestada.