Kellele ennustatakse Kanepi ja Williamsi mängus edu?

Tennis.com arvates on Williams näidanud sel turniril väga kindlat mängu ning kolmandas ringis võetud võit õe Venus Williamsi üle näitas, et pärast tennisesse tagasitulekut pole ta nii heas vormis veel olnudki. Kanepit peetakse aga turniiri kõige ohtlikumaks asetuseta mängijaks, kuna maailma esinumbri Simona Halepi vastu võetud võit näitas, et sisu on Kanepis kõvasti.

Livetennis.com peab samuti selgeks favoriidiks Williamsit, kuna nende arust on Kanepi nõrkuseks lühikesed punktid, kuna pikemate punktide puhul suudab Kanepi enda tugevused paremini välja tuua. Williams on aga küllaltki osav sellise stiiliga mängima, nii et pärast Venuse vastu võetud võitu ei tohiks Kanepi olla Williamsi jaoks mingi probleem.

Tenniseväljaande lastwordoftennis ajakirjanikud ennustavad tavapäraselt samuti kõikide mängude võitjaid. Kanepi ja Williamsi vahelises mängus olid neli ajakirjanikku küllaltki ühel nõul. Kaks ajakirjanikku uskusid, et Williams võidab kahe setiga, üks ajakirjanik pakkus, et Williams võidab kolme setiga. Üks julge ajakirjanik usub, et Kanepi suudab mängida nii nagu Halepi vastu ja šokeerida Williamsit, mis toob Kanepile kolmandas setis võidu.

Kihlveoportaalides on samuti Williams suur soosik. Kodumaistest portaalidest pakub Unibet Williamsi võidu koefitsendiks 1.21, samas kui Kanepi võidu koefitsent on 4.50. Ka optibetis on Williamsi võidu konfitsent 1.21, kuid nemad peavad Kanepi võimalusi veidi suuremaks ning eestlanna võidu koefitsendiks on 4,31.