Verstappen: nad teevad kõik selleks, et võistlus tappa

Monza etapi õigusemõistjad leidsid, et hollandlane põhjustas kontakti soomlasest Mercedese võidusõitja Valtteri Bottasega. «Mille eest ma karistuse sain,» küsis Verstappen tiimiraadio vahendusel ja sai vastuseks, et sellepärast pole vaja muretseda. «Ma ei muretsegi. Ma andsin talle ju teed. Kohtunikud teevad kõik, et võistlus tappa.»