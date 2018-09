Galerii: kas Williams andis uue moeröögatusega prantslastele vastulöögi?

Williams kandis tänavu Prantsusmaa lahtistel mängides liibuvat kostüümi, mis kujutlusvõimele just palju ruumi ei jätnud. Tegelikult kasutas Williams taolist tennisekostüümi hoopis tervislikel põhjustel - see aitas tal toime tulla verehüübimisprobleemiga.

Selline vabandus aga Williamsit tulevikus enam ei aita, sest Prantsusmaa lahtiste tenniseturniiri president Bernard Giudicelli andis US Openi eel mõista, et järgmisel aastal mängijaid selliste kostüümidega väljakule ei lubata.

Kuigi Williams pole teemat kommenteerinud, andsid tema uued kostüümid US Openil mõista, mida tema asjast arvab. Kui varasemates ringides mängis Williams musta seelikuga, siis nüüd kandis ta uut moeröögatust, Louis Vuittoni disaineri Virgil Abloi ja Nike'i koostöös valmistatud lavendlikarva tutut.

«Olen liialt palju pükse kandnud. See on lõbus kostüüm, aga ka väga praktiline ja mõnus, et saaksin probleemideta mängida,» vahendas tema sõnu ajakiri People.